Forêts en scène Carrefour de la Résistance Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris

Forêts en scène Carrefour de la Résistance, 18 mars 2023, Lorris. Forêts en scène Samedi 18 mars, 09h00 Carrefour de la Résistance Forêts en scène (jeu de piste) organisé par l’ONF au Carrefour de la Résistance en Forêt Domaniale d’Orléans. Amusez-vous en famille avec un jeu de piste qui vous fera découvrir les métiers de l’ONF.

Échangez avec les forestiers pour en apprendre plus sur la forêt domaniale d’Orléans et sa gestion. Animation gratuite et sans réservation, dès 5 ans. Terrain non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Chiens en laisse acceptés. Carrefour de la Résistance Carrefour de la Résistance, Lorris Lorris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T09:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00 FMACEN045V5085DM ONF

Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Carrefour de la Résistance Adresse Carrefour de la Résistance, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Carrefour de la Résistance Lorris

Carrefour de la Résistance Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Forêts en scène Carrefour de la Résistance 2023-03-18 was last modified: by Forêts en scène Carrefour de la Résistance Carrefour de la Résistance 18 mars 2023 Carrefour de la Résistance Lorris Lorris

Lorris