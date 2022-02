Carrefour de la poésie Le Blanc Le Blanc Le BlancLe Blanc Catégories d’évènement: Indre

3 EUR

Venez libérer votre sensibilité poétique dans une ambiance fraternelle et chaleureuse où vous pourrez écouter, lire, dire ou déclamer des textes célèbres ou inconnus que vous aimez ou que vous avez écrits. Au-delà du plaisir de faire partager la beauté d’un morceau choisi et le souffle émotionnel qui s’en dégage, vous contribuerez, par votre touche personnelle, à la construction artistique de cette soirée dédiée au 24ème Printemps des Poètes.

Autant de raisons pour venir s’immerger un moment dans cette énergie communicative du poème, dans cette « insurrection de la conscience »…

Dans le cadre du Printemps des poètes, soirée animé par Francis Calvet, retraité de l'éducation nationale. UIPB@orange.fr +33 2 54 37 24 32

