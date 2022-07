Elle est chouette, la nuit ! Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Perdreauville Catégories d’évènement: Perdreauville

Yvelines

Elle est chouette, la nuit ! Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte, 2 septembre 2022, Perdreauville. Elle est chouette, la nuit ! Vendredi 2 septembre, 19h00 Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Elles ont un vol silencieux, pourquoi? Chouettes ou hiboux, qu’est-ce qui les différencient? Rejoignez-nous pour une sortie nocturne, peut-être aurons-nous la chance de les voir sinon de les entendre! Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-Mauvoisin, France Perdreauville 78200 Yvelines Île-de-France Rejoignez-nous pour une sortie nocturne insolite ! Peut-être aurez-vous la chance de voir et entendre des chouettes et des hiboux. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-02T19:00:00+02:00

2022-09-02T21:00:00+02:00 AEV

Détails Catégories d’évènement: Perdreauville, Yvelines Autres Lieu Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Adresse Chemin des 8 routes, 78200 Boissy-Mauvoisin, France Ville Perdreauville Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Perdreauville Departement Yvelines

Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Perdreauville Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perdreauville/

Elle est chouette, la nuit ! Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte 2022-09-02 was last modified: by Elle est chouette, la nuit ! Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte Carrefour Dauphine, entrée principale à la Belle-Côte 2 septembre 2022 Carrefour Dauphine entrée principale à la Belle-Côte Perdreauville Perdreauville

Perdreauville Yvelines