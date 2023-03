Balade commentée : lorsque le loup peuplait la forêt d’Orléans Carrefour Amélie Bougy-lez-Neuville Catégories d’Évènement: Bougy-lez-Neuville

Balade commentée : lorsque le loup peuplait la forêt d’Orléans Carrefour Amélie, 19 mars 2023, Bougy-lez-Neuville. Balade commentée : lorsque le loup peuplait la forêt d’Orléans Dimanche 19 mars, 09h30 Carrefour Amélie 4 euros Les participants pourront découvrir la forêt d’Orléans et parmi son histoire locale, celle de la Bête d’Orléans et du loup.

Durant cette promenade ils apprendront à connaître les loups, à comprendre l’histoire orléanaise du loup, mais aussi à observer l’évolution de la forêt avec le changement climatique et à comprendre les services que la forêt rend à l’homme.

Distance moyenne 4 kms

Des QR codes jalonneront le parcours afin de permettre d'accéder à des informations vidéos complémentaires.

