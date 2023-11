Braderie de jouets Carrefour 18 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Braderie de jouets Carrefour 18 Rennes, 10 décembre 2023, Rennes. Braderie de jouets Dimanche 10 décembre, 09h00 Carrefour 18 Entrée libre Le Secours Populaire organise une braderie de jouets à Carrefour 18, dans le quartier du Blosne, de 9h à 17h, le dimanche 10 décembre 2023.

Vente de jouets, livres et jeux d’occasion dont le profit permet de soutenir les actions de solidarité du Secours Populaire. Carrefour 18 7 rue d’espagne Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

