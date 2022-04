Carrée des arts Nay, 7 mai 2022, Nay.

Carrée des arts Nay

2022-05-07 – 2022-06-04

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Exposition de deux artistes en avant-première de Festiv’Arts : Marie-Ange Daudé et Claire Cassan. En partenariat avec Festiv’arts d’Arros-Nay, la Maison Carrée de Nay propose deux artistes de la région Nouvelle Aquitaine, pendant un mois. Lancée en 2015, cette exposition tend à présenter des artistes contemporains régionaux en amont du festival, artistes que l’on pourra retrouver les 6 et 7 juin à Arros-Nay. Ouverte à tous les publics et tous les âges, elle permet de faire découvrir différentes formes d’art et d’artisanat.

Exposition visible le mardi, mercredi, et samedi 10h-12h / 15h-18h et le jeudi, et vendredi : 15-18h.

Exposition de deux artistes en avant-première de Festiv’Arts : Marie-Ange Daudé et Claire Cassan. En partenariat avec Festiv’arts d’Arros-Nay, la Maison Carrée de Nay propose deux artistes de la région Nouvelle Aquitaine, pendant un mois. Lancée en 2015, cette exposition tend à présenter des artistes contemporains régionaux en amont du festival, artistes que l’on pourra retrouver les 6 et 7 juin à Arros-Nay. Ouverte à tous les publics et tous les âges, elle permet de faire découvrir différentes formes d’art et d’artisanat.

Exposition visible le mardi, mercredi, et samedi 10h-12h / 15h-18h et le jeudi, et vendredi : 15-18h.

+33 6 33 53 45 26

Exposition de deux artistes en avant-première de Festiv’Arts : Marie-Ange Daudé et Claire Cassan. En partenariat avec Festiv’arts d’Arros-Nay, la Maison Carrée de Nay propose deux artistes de la région Nouvelle Aquitaine, pendant un mois. Lancée en 2015, cette exposition tend à présenter des artistes contemporains régionaux en amont du festival, artistes que l’on pourra retrouver les 6 et 7 juin à Arros-Nay. Ouverte à tous les publics et tous les âges, elle permet de faire découvrir différentes formes d’art et d’artisanat.

Exposition visible le mardi, mercredi, et samedi 10h-12h / 15h-18h et le jeudi, et vendredi : 15-18h.

©Maisoncarrée

Nay

dernière mise à jour : 2022-04-07 par