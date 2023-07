Parcours découverte « Sur les pas des mineurs de fer » Carreau du Bois II, 49500 Nyoiseau Nyoiseau, 16 septembre 2023, Nyoiseau.

Sur le site singulier des Mines de Fer de Nyoiseau, vous découvrirez le parcours d’interprétation « Sur les pas des Mineurs de Fer » qui retrace grâce à des panneaux et des scénographies, l’histoire du fer, des mines de fer et la vie quotidienne des mineurs.

A noter aussi que 2 visites guidées seront proposées chaque jour : 10h30 et 16h30.

A voir également sur le site du Carreau : le collectif d’artistes de Centrale 7, l’artiste peintre Florent Maussion et le sculpteur designer Jimmix.

Carreau du Bois II, 49500 Nyoiseau Rue du Carreau, 49500 Nyoiseau Nyoiseau 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0680963441 http://minesdefersegre-nyoiseau.org

