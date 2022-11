Le Bal en Construction Carreau des Halles, Pau (64)

Gratuit

avec Conservatoire de Pau et La Vesina Carreau des Halles, Pau (64) 8, Rue Carnot Carreau des Halles, 64000 Pau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39948 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal en construccion, c’est un bal proposé (et « fabriqué ») par les élèves en musique traditionnelle du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau et des écoles de musique associées du département. Au programme : 11h – Saut béarnais avec les Menèstrers Gascons

19h30 – Cantèra

20h – Bal en construccion

22h30 – Bal avec « La Vesina » (sortie d’album) Entrée libre et gratuite source : événement Le Bal en Construction publié sur AgendaTrad

