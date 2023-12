Dax Tellement Noël : La boom des enfants Carreau des Halles Dax, 1 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Venez danser et faire la fête, Olaf le bonhomme de neige de la Reine des neiges sera présent. Pour les 3-12 ans..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. .

Carreau des Halles

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Olaf, the Snowman from the Snow Queen, will be there to dance and celebrate. For ages 3-12.

Ven y baila toda la noche! Olaf el muñeco de nieve de la Reina de las Nieves estará allí. Para niños de 3 a 12 años.

Kommt zum Tanzen und Feiern, Olaf, der Schneemann aus der Schneekönigin, wird anwesend sein. Für 3- bis 12-Jährige.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Grand Dax