Dax Tellement Noël : Goûter de Noël Carreau des Halles Dax, 1 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Biscuits et chocolats chauds offerts aux enfants de 1 à 12 ans par la maison des citoyens..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

Carreau des Halles

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cookies and hot chocolates for children aged 1 to 12, courtesy of Maison des Citoyens.

Galletas y chocolates calientes para niños de 1 a 12 años de la Maison des Citoyens.

Kekse und heiße Schokolade für Kinder von 1 bis 12 Jahren, die vom Bürgerhaus angeboten werden.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Grand Dax