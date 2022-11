Le Grand Sot Carré, 23 mars 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

Le Grand Sot 23 et 24 mars 2023 Carré

Marion Motin

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

Dans(e) le grand bain

Elle chorégraphie les concerts de Christine and the Queens, Stromae ou Angèle : issue de la culture hip-hop, Marion Motin crée aussi ses propres spectacles, avec la même énergie et une grande liberté. Pour sa 4e création, elle plonge dans une compétition de natation à l’issue imprévisible. Un comédien, commentateur sportif cynique et 8 athlètes en joggings et bonnets de piscine partagent solos intenses et tableaux collectifs effervescents. Prête à en découdre, cette meute de danseurs donne une interprétation de la comédie humaine et du pouvoir, de l’épopée marine au naufrage inexorable. Sur une BO opérant le grand écart entre Ravel et Queen, Le Grand Sot est un thriller jubilatoire qui témoigne une fois encore du talent créatif de Marion Motin. Du grand art.



2023-03-23T20:30:00+01:00

2023-03-24T22:00:00+01:00

Christophe Raynaud de Lage