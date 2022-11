Legrand Enchanteur Carré, 31 janvier 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

Legrand Enchanteur Mardi 31 janvier 2023, 20h30 Carré

Natalie Dessay

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Peau d’âme

Il était une fois une incroyable soprano et un compositeur légendaire qui, au détour d’une rencontre, décidèrent d’associer leurs talents. De leur admiration mutuelle et de cette union brillante naquirent deux albums et une multitude de concerts virtuoses. En 2019, celui qui fut à l’origine d’une œuvre musicale monumentale disparut, laissant orphelines des générations bercées par les mélodies cultissimes des Demoiselles de Rochefort ou de Peau d’Âne… Natalie Dessay continue d’écrire l’histoire de cette amitié à l’unisson : avec le contrebassiste Pierre Boussaguet – lui aussi fidèle complice de Michel Legrand – et son quartet. Ensemble, ils livrent un concert hommage tout en émotion, entre comédie musicale, jazz et chanson. Ils diffusent une joie de vivre contagieuse, à fleur de peau.



