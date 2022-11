Moustache Academy Carré, 2 décembre 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

Moustache Academy 2 – 10 décembre Carré

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Ça frise & ça pétille !

Unis comme 3 doigts d’une main, ce joyeux trio décrypte avec humour et sensibilité le quotidien d’un petit écolier. En frisant leurs moustaches ils racontent… Passent de l’énergie du rap au flow du hip-hop et mixent théâtre, musique et danse pour parvenir à leur fin.

Voilà que dans un rap joyeux et entraînant, ils s’amusent à décaper au poil à gratter le quotidien du monde scolaire : ses sujets de prédilection, ses joies, ses peines, ses peurs… Moustache Academy fait alors émerger une vision positive de l’école, entre respect de l’autre, lutte contre la violence et partage familial. Un spectacle nécessaire, un show original pour transmettre aux générations à venir des valeurs de tolérance et d’humanité.



Stellak