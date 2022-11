San Salvador – La Grande Folie Carré, 29 novembre 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

San Salvador – La Grande Folie Mardi 29 novembre, 20h30 Carré

San Salvador

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

À Cor(rèze) et à cri

Assister à un concert de San Salvador, c’est un peu comme participer à une cérémonie chamanique (les breuvages hallucinatoires en moins)… Menée par 6 voix, La grande folie vous entraîne dans un moment d’énergie pure, rythmé par les percussions et les claquements de mains, dans une danse viscérale, libre et impertinente. Preuve que le privilège de la tradition revisitée n’est pas réservé aux Bretons, le sextet corrézien s’empare des chants du Massif central pour en proposer une version polyphonique moderne – assemblage détonnant de folklore et de punk rock – et totalement habitée. Et s’il chante surtout en occitan, c’est moins par revendication que pour y puiser une musicalité collective, presque universelle. Impossible de ne pas y succomber, corps et âme.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T20:30:00+01:00

2022-11-29T22:00:00+01:00

Kristof Guez