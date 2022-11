Stéréo Carré, 25 novembre 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

Compagnie DCA / Philippe Decouflé

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles

05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Danser sur les braises

Une envie de vitesse, de brillance, de virtuosité, d’énergie : Philippe Decouflé renoue avec l’esprit de ses débuts, porté par l’énergie foisonnante du rock’n’roll. Danseurs, acrobates et musiciens se mêlent et s’emmêlent, au bord de la rupture. La danse bondit et rebondit, fuse et jaillit, jusqu’à l’essoufflement. Entre concert et spectacle, Stéréo convoque une équipe jeune aux talents virtuoses et complémentaires à laquelle se joint le chanteur bordelais Arthur Satàn, dont la bande-son jouée en live est un additif jouissif et spectaculaire à cette toute nouvelle création hybride. Les corps oscillent entre énergie et douceur, vitesse et tendresse ; à travers ces boucles, Stéréo parle d’amour, joue et déjoue les stéréotypes, pour les réagencer dans des combinaisons explosives. Punk et volcanique.



2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

Sandy Korzekwa