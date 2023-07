ateliers : arts et métiers Carré Rouge, Châtaigniers Chambéry-le-Vieux Catégories d’Évènement: Chambéry-le-Vieux

Savoie ateliers : arts et métiers Carré Rouge, Châtaigniers Chambéry-le-Vieux, 30 août 2023, Chambéry-le-Vieux. ateliers : arts et métiers Mercredi 30 août, 16h00 Carré Rouge, Châtaigniers Gratuit Atelier: une exploration de notre patrimoine et des techniques anciennes d’art et d’artisanat.

Les participants, de tous âges, partageront leurs propres techniques : crochet, tissage, tricot… et/ou apprendront de nouvelles techniques telles que le tricotage de bras et la fabrication de masques en sacs de papier… Carré Rouge, Châtaigniers 165 RUE JEAN PAUL SARTRE 73000 CHAMBERY. Chambéry-le-Vieux 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

