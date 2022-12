GRAND OUEST INNOVATIONS Carré Rosengart Saint-Brieuc Le Légué Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

GRAND OUEST INNOVATIONS Carré Rosengart Saint-Brieuc Le Légué, 4 mars 2023, Saint-Brieuc. GRAND OUEST INNOVATIONS Samedi 4 mars 2023, 09h00 Carré Rosengart Saint-Brieuc Le Légué Le salon des startups de l’Ouest de la France (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) Carré Rosengart Saint-Brieuc Le Légué 16 quai Armez Le légué 22000 Saint-Brieuc France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « http://www.grandouestinnovations.fr »}] GRAND OUEST INNOVATIONS revient le 4 mars 2023 pour offrir une vitrine aux entrepreneurs et start-ups de 3 régions ! GRAND OUEST INNOVATIONS : Quesaco ? C’est le salon des startups de l’Ouest de la France (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) qui offre une vitrine aux start-ups innovantes et aux entrepreneurs audacieux. GRAND OUEST INNOVATIONS ce sont 7 villages thématiques #foodtech #greentech #santé #mobilité #loisirs #services #cosmétiques qui accueillent plus de 3500 visiteurs : grand public, investisseurs, dirigeants d’entreprises, décideurs et étudiants. A Saint-Brieuc, au Carré Rosengart, un bâtiment architectural historique situé sur le port de plaisance du Légué. ⚓ Rendez-vous sur le site www.grandouestinnovations.fr

