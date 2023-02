Ateliers jeunes : préparer sa recherche d’emploi Carré public Centre-ville Albi Catégories d’Évènement: Albi

En amont du prochain TAF, la Ville d'Albi organise des stages de rédaction de CV/Lettre de motivation et de simulation d'entretien. Carré public Centre-ville 6 Rue Jules Rolland, 81000 Albi

05 63 46 48 80 La première semaine au sein des Carrés Publics de Lapanouse et Cantepau seront proposés des ateliers CV et lettre de motivation avec un conseiller en insertion professionnelle. La deuxième semaine, au Carré Public Centre-ville, des temps de travail sous forme de simulations seront animés par l’association EGEE sur le savoir-être en entretien de recrutement.

Des offres d’emplois concrètes (entreprises participant au TAF) seront aussi présentées aux jeunes inscrits afin qu’ils soient au plus près de la réalité Plus d’informations et inscription

