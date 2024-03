Carré Plongeon Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Venez découvrir le premier 3×20 minutes de trois élèves du Garage Comedy Club.

À partir de 12 ans

Stand up



C’est l’histoire de trois ami.e.s à la croisée des chemins qui s’associent pour proposer leur premier spectacle de stand-up. Leur point commun une coupe au carré et l’envie de plonger dans le monde du stand up !



Au menu, du questionnement personnel, sociétal et surtout névrosé est-ce devenir un adulte que de ne plus pouvoir retenir ses pets ? Comment s’affirmer quand on a le charisme d’une moule ? Comment dire je quand nous sommes trente-huit dans une seule (grosse) tête ?



Venez découvrir le premier 3×20 minutes de trois élèves du Garage Comedy Club. 8.5 8.5 EUR.

2024-04-13 20:30:00

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

