L’herbier du Carré Patrimoine Carré Patrimoine Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise

L’herbier du Carré Patrimoine Carré Patrimoine, 3 juin 2023, Pontoise. L’herbier du Carré Patrimoine 3 et 4 juin Carré Patrimoine Ne manquez pas de venir consulter l’herbier impressionniste, œuvre conçue dans l’esprit des Impressionnistes et présentée au Carré Patrimoine Accès par l’Impasse Tavet Carré Patrimoine 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France Le Carré Patrimoine se situe dans l’ancien tribunal ecclésiastique, derrière le musée Tavet-Delacour Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite par l’Impasse Tavet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Ville de Pontoise

Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Carré Patrimoine Adresse 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Carré Patrimoine Pontoise

Carré Patrimoine Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

L’herbier du Carré Patrimoine Carré Patrimoine 2023-06-03 was last modified: by L’herbier du Carré Patrimoine Carré Patrimoine Carré Patrimoine 3 juin 2023 Carré Patrimoine Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise