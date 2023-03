Nuit au Carré Patrimoine Carré Patrimoine, 13 mai 2023, Pontoise.

Nuit au Carré Patrimoine Samedi 13 mai, 14h00 Carré Patrimoine

Profitez de la Nuit européenne des musées pour découvrir Pontoise et ses 2 000 ans d’histoire, grâce à des outils innovants et ludiques (livrets 3D, maquette multimédia…).

Pour les petits et les grands !

Accès par l’impasse Tavet ou par le musée Tavet (escalier sur la gauche).

Carré Patrimoine 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 77 http://www.ville-pontoise.fr Ancien tribunal ecclésiastique du XVIIe siècle, le Carré Patrimoine accueille le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui présente de façon ludique et innovante l’histoire de Pontoise. Gratuit Ouvert au public individuel le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h Groupes sur Rendez-vous du lundi au vendredi. Accès par l’Impasse TAVET Accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès par train: ligne H depuis Gare du Nord, ligne J depuis Saint-Lazare, RER C, arrêt Pontoise. Accès par l’impasse Tavet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Ville de Pontoise