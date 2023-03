Des artisans d’art au Carré Patrimoine à Pontoise. Carré Patrimoine Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Des artisans d’art au Carré Patrimoine à Pontoise. Carré Patrimoine, 1 avril 2023, Pontoise. Des artisans d’art au Carré Patrimoine à Pontoise. 1 et 2 avril Carré Patrimoine Le Carré Patrimoine, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine situé Impasse Tavet, accueillera le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril de 14h à 18h, deux artisans d’art de la région, pour vous faire découvrir leur passion :

– Sandro COSTA, artiste tailleur de pierre de Cergy

– John MAC IVER, tourneur sur bois du quartier de l’Hermitage De plus, le dimanche 2 avril à 15h, Le Carré Patrimoine vous convie à un spectacle pour toute la famille : « Contes de tissage et autres contes d’artisans d’art ».

La conteuse Laurence BENEDETTI vous fera découvrir les univers de plusieurs artisans d’art, au travers de ses contes.

Entré libre

Réservation conseillée pour le conte : au 01-34-43-35-77 Le samedi 1er avril, n’hésitez pas en sortant du Carré Patrimoine à vous promener pour découvrir :

– Les ateliers de la Pierre aux Poissons, 12 rue de la Pierre aux Poissons : vous y découvrirez les œuvres de Diana NGUYEN, vitrailliste et de Fabrice MORCRETTE, artisan du verre ; de Karine TAOKI, calligraphe ou encore Ludovic PETIT et sa fille SHÂM pour les arts du vent.

– L’atelier de création de bijoux Etincelles d’argent, 31 rue de l’Hôtel-de-Ville, avec Solène DESCURE

– ALIENOR LUTHERIE, 38, rue Alexandre Prachay Carré Patrimoine 4, rue Lemercier, 95300, Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01-34-43-35-77 »}] [{« link »: « http://john.mciver.free.fr/JMWoodturner/ »}, {« link »: « https://www.laurencebenedetti.com/ »}, {« link »: « https://artetartisanat.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/etincellesdargent/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://www.facebook.com/alienorlutherie/?locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tailleur de pierre Tourneur Sandro Costa- John Mac Iver et Laurence Benedetti

