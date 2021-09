“Carré noir”, exposition photo et vidéo Médiathèque, 18 septembre 2021, Lavelanet.

“Carré noir”, exposition photo et vidéo

Médiathèque, le samedi 18 septembre à 14:00

_Carré noir_, exposition photo et vidéo de François Roman dans le cadre des Journées du patrimoine. Musique de Christophe Boissiere ———————————————————————————————————————————– L’exposition Carré Noir présente une création audiovisuelle –photographies, diaporamas et vidéos– réalisée autour du patrimoine industriel du Pays d’Olmes en Ariège. L’approche artistique de François Roman s’appuie à la fois sur la mémoire de ceux qui ont travaillé dans les usines et sur les sensations procurées par l’exploration des espaces désormais à l’abandon. « _J’ai travaillé ici, mon père a travaillé ici, ma sœur, mes frères, mes amis, les voisins… toute la région a travaillé ici._ _Les usines ont ferme , les machines ont déménage , ne subsistent que des traces._ _À l’instar du paysage ariégeois, les mentalités demeurent marquées par l’activité disparue._ _Déambuler dans ces usines, c’est traverser la mémoire du territoire, une partie de son histoire._ _L’idée de développer une série basée sur des compositions carrées s’est imposée d’emblée, avec comme source d’inspiration Kasimir Malévitch, peintre avant-gardiste russe du début du 20 e siècle que j’affectionne particulièrement. Son l’œuvre est un hymne à la modernité, au mouvement, à la machine et aux avancées du prolétariat ouvrier. Ses_ Quadrangles _en particulier présentent des formes abstraites -des carrés- dans un espace à 3 dimensions – hauteur, largeur et profondeur._ _Les photographies de la série Carré noir ajoutent la dimension temporelle, le temps du regard, celui du recul :_ _Plus de cent ans après les utopies modernistes, quelle vision porter sur ces lieux à l’abandon ? Quelle histoire racontent-ils ?_ _L’exposition photographique est prolongée par une projection de diaporamas et de vidéos qui abordent différemment la question de la mémoire des lieux. Les espaces sombres des usines sont traversés par des personnages fantomatiques errants. L’ambiance inquiétante des vidéos, proche des films de Kiyoshi Kurosawa, est renforcée par la bande son composée par le musicien Christophe Boissiere._ _Cette exposition invite au souvenir, surement idéalisé, de celles et ceux qui ont passé toute ou partie de leur vie dans ces espaces aujourd’hui désertés._ »

Pass sanitaire

Exposition photo et vidéo autour du patrimoine textile du Pays d’Olmes en Ariège.

Médiathèque 1 place Henri Dunant, 09300 Lavelanet Lavelanet Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00