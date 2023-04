TEDxLannion Carré Magique Lannion Brélévenez Catégories d’Évènement: Brélévenez

TEDxLannion Carré Magique Lannion, 13 mai 2023, Brélévenez. TEDxLannion Samedi 13 mai, 10h00 Carré Magique Lannion Sur inscription Pour sa 3e édition, TEDxLannion remonte sur les planches du Carré Magique le samedi 13 mai pour offrir un spectacle d’idées [extra]ordinaires.

Infos sur www.tedxlannion.com Au programme :

9 personnalités, issues du territoire et/ou en lien avec l’écosystème, auront chacune 15 minutes maximum pour nous embarquer dans leur univers et nous proposer un nouveau regard sur :

• les algues vertes

• les moteurs de recherche

• le grand âge

• nos choix

• les légumineuses

• le tantra

• la dyslexie

• nos besoins

• la nature et nos émotions Le nom des speakers est dévoilé au compte-goutte sur les réseaux sociaux…

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

