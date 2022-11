Carré Jazz Society Antogny-le-Tillac Antogny-le-Tillac Catégories d’évènement: Antogny-le-Tillac

Carré Jazz Society Antogny-le-Tillac, 3 novembre 2022, Antogny-le-Tillac. Carré Jazz Society

salle des fêtes Antogny-le-Tillac Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Antogny-le-Tillac Le Carré Jazz Society est un grand orchestre de jazz crée par Patrick Carré (musicien, orchestrateur, chef d’orchestre ) en 2021. Ce « Big Band Jazz » est composé de 18 Musiciens :

Cet orchestre reprend des titres principalement des années swing joués dans l'Amérique des années 1930 à 1950. Un jazz joyeux, accessible à tous, teinté d'optimisme et de joie de vivre.

patrickcarre@yahoo.com +33 6 01 85 97 31

