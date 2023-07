La rentrée des associations Carré gris Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes La rentrée des associations Carré gris Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. La rentrée des associations Samedi 16 septembre, 14h00 Carré gris Entrée libre Le 16 septembre au Breil : un forum associatif sur l’espace public l’après midi, mais pas que !

C’est aussi une programmation dans le cadre des journées du patrimoine dès le matin, mais aussi l’ouverture de l’ex-église Saint Luc achetée par la Ville, l’inauguration de la création « Playtime » (artistique et en collaboration avec des habitants, de 6 à 99 ans) , les animations de la maison de quartier à l’honneur,… Tout un programme rien que pour vous !

Partez à la rencontre des associations du quartier et dénichez l’activité de vos rêves ! Carré gris Rue Feyder 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Carré gris Adresse Rue Feyder 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 100 Lieu Ville Carré gris Nantes

Carré gris Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/