Petite maman Noël – Virginie Barré Carré Feydeau Nantes, 2 janvier 2024, Nantes.

2024-01-02

Horaire :

Gratuit : oui

Installation. Pour cette nouvelle édition du Voyage en hiver, Le Voyage à Nantes propose à Virginie Barré d’imaginer une évocation renouvelée d’un Père Noël du 21e en écho au site de l’Autre Marché situé à proximité. En véritable pied de nez à l’invitation, l’artiste suggère de retourner la situation en proposant une Petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Son installation résonne avec les questionnements d’aujourd’hui dans notre société et dans l’art contemporain a fortiori. De plus, son air joyeux et apaisant, en tenue d’intérieur confortable, en fait quelqu’un de doux, bienveillant et réconfortant. Cette sculpture s’inscrit dans la lignée de sa série de « Super-héros », des personnages comme Fat Spiderman (2002, collection privée à New York) ou encore Fat Batman (2005, collection privée Pommery) qui incarnent l’extraordinaire, ont des pouvoirs magiques, mais se retrouvent engoncés par leur surpoids dans des vêtements ordinaires. Ces personnages fonctionnent aussi comme des miroirs de nous-mêmes : des personnages qui portent de l’extraordinaire dans tous les sens du terme, des « super-normaux » en somme. Ses grands cheveux blancs reposent dans son dos et sur ses épaules. Accrochée en hauteur et auréolée de lampions et des luminaires de Noël, Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël. Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000