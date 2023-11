L’Autre Marché Carré Feydeau Nantes, 19 décembre 2023, Nantes.

2023-12-19

Horaire : 11:00 20:00

Gratuit : non

Un Noël 100 % local. Marché paysan, seconde main, artisanat, livres, bar & restauration, animations. Pour sa 15e édition, le marché de Noël de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) organisé par les Ecossolies reprend ses quartiers sur l’esplanade Feydeau, en face de la place du Bouffay. Au programme de ce marché de Noël 100 % local, une invitation à consommer autrement et à soutenir l’emploi local tout en se faisant plaisir. En flânant dans ses allées, le public pourra y découvrir un large choix de cadeaux originaux et solidaires proposés par près de 70 exposants, tous membres du réseau des Ecossolies. Comme chaque année, des nouveautés sont au programme avec un marché paysan et un espace dédié à la seconde main. Marché du 1er au 23 décembre 2023 : lundi au jeudi de 11h à 20hvendredi et samedi de 11h à 21hdimanche de 11h à 20h Plus d’informations sur ecossolies.fr

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000