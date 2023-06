Immergez-vous dans l’atmosphère bouvine de la Petite Camargue Carré d’OC Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Immergez-vous dans l’atmosphère bouvine de la Petite Camargue Carré d’OC Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Immergez-vous dans l’atmosphère bouvine de la Petite Camargue Samedi 16 septembre, 14h00 Carré d’OC Gratuit. Entrée libre. Ne manquez pas l’exposition photographique de Colette Bonnet, mettant en lumière la culture bouvine en Camargue. Carré d’OC 4 rue Fernand Pelloutier, 30900 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 04 66 76 19 09 https://ieo-opm.com/ieo-gard/ Locaux de l’association l’Institut d’Estudis Occitans du Gard et de l’association MARPOC. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

