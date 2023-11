Que des maux – Cie du Cercle Karré Carré des Services (Le) Saint-Herblain, 25 novembre 2023, Saint-Herblain.

2023-11-25

Horaire : 14:30

Gratuit : oui Entrée libre

Soirée théâtrale-débat proposée par la Ville de Saint-Herblain. La pièce « Rien que des maux » s’inspire de la vie de femmes victimes de violences conjugales et vise à libérer la parole des femmes victimes de violences intra-familiales, en apportant un éclairage sur les mécanismes des violences (formes, impacts). Représentation suivie d’un échange avec les comédiennes, les associations travaillant sur ce sujet et les services de la Ville de Saint-Herblain en charge de la citoyenneté et de l’égalité des droits. Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

https://metropole.nantes.fr/stop-sexisme