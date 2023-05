Les acteurs de la copropriété : le rôle du conseil syndical Carré des Services (Le) Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les acteurs de la copropriété : le rôle du conseil syndical Carré des Services (Le), 28 février 2023, Saint-Herblain. 2023-02-28

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Vous êtes membre ou futur membre du conseil syndical de votre copropriété et vous souhaitez en savoir plus sur votre rôle ? Participez à cette soirée. Rôle, fonctionnement, responsabilité, un conseiller juriste de l’ADIL vous donnera toutes les informations à avoir en tête. Au Carré des services sur inscription : 02 40 44 99 64. Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

0240449964 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Carré des Services (Le) Adresse 15 Rue d'Arras Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Carré des Services (Le) Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Les acteurs de la copropriété : le rôle du conseil syndical Carré des Services (Le) 2023-02-28 was last modified: by Les acteurs de la copropriété : le rôle du conseil syndical Carré des Services (Le) Carré des Services (Le) 28 février 2023 Carré des Services (Le) Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique