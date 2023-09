Journée de la Mobilité Carré des Science – CentraleSupélec – Batiment Bouygues Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Journée de la Mobilité Carré des Science – CentraleSupélec – Batiment Bouygues Gif-sur-Yvette, 21 septembre 2023, Gif-sur-Yvette. Journée de la Mobilité Jeudi 21 septembre, 12h00 Carré des Science – CentraleSupélec – Batiment Bouygues Organisé par la communauté d’agglomération Paris-Saclay, cet évènement se tiendra sur le Carré des Sciences.

Au programme :

• Braderie Vélo : vente de vélo par la Recyclerie Sportive de Massy ;

• Atelier de marquage anti-vol

• Les acteurs de la mobilité : RATP CAP, Keolis, CLEM, Mobility by Colas, EPAPS, CPS, Société du Grand Paris, Autocars Dominique, BlaBlaCar Daily, Two Roule, Mieux se Déplacer à Bicyclette

