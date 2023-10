EXPOÉSIE Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles, 22 novembre 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

EXPOÉSIE Mercredi 22 novembre, 18h00 Carré des Jalles Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur inscription.

Une Expoésie, pendant laquelle la comédienne Hélène Capelle, co-directrice de la Compagnie du Risque et le poète slameur Marc-Alexandre Oho Bambé, prix Verlaine de l’Académie Française et Chevalier National du Mérite, accompagné de la pianiste Caroline Bentz, vont créer un temps musical à partir des photos et des textes du projet d’exposition sur Selma de Ken Wong Youk Hong.

Événement organisé par l’associatoin Les Belles Personnes. Salle des Grands Foyers au Carré-Colonnes.

Carré des Jalles Place de la République, Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/agenda »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:00:00+01:00

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:00:00+01:00