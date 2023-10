CONFÉRENCE DE JOANNE BLACKMON BLAND Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles CONFÉRENCE DE JOANNE BLACKMON BLAND Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles, 17 novembre 2023, Saint-Médard-en-Jalles. CONFÉRENCE DE JOANNE BLACKMON BLAND Vendredi 17 novembre, 19h00 Carré des Jalles Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur inscription Discussion et rencontre avec Joanne Blackmon Bland, militante hautement respectée aux États-Unis pour son engagement dans les mouvements de lutte pour les droits civiques. Elle aura à cœur de partager son vécu et son parcours avec l’auditoire. Elle est l’un des portraits phare de l’exposition.

Salle des Grands Foyers – Carré-Colonnes. Carré des Jalles Place de la République, Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Carré des Jalles Adresse Place de la République, Saint-Medard-en-Jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles Departement Gironde Lieu Ville Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles latitude longitude 44.894843;-0.7145

Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-en-jalles/