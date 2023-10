DANS L’OEIL DE L’ARTISTE : DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR NOS DIVERSITÉS ? Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles DANS L’OEIL DE L’ARTISTE : DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR NOS DIVERSITÉS ? Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles, 17 novembre 2023, Saint-Médard-en-Jalles. DANS L’OEIL DE L’ARTISTE : DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR NOS DIVERSITÉS ? Vendredi 17 novembre, 19h00 Carré des Jalles Gratuit sur inscription Comment les singularités des artistes apportent une nouvelle vision du monde ? Autour d’une table ronde, ils et elles échangent et nous livrent une réflexion sur l’importance du regard dans l’art.

Mettre en scène, chorégraphier, danser, photographier, réaliser, lire, interpréter, imaginer, diriger, étudier… autant de leviers pour changer nos représentations.

Avec : • Ken Wong Youk Hong : photographe

• Ella Amstad : étudiante en CPES au conservatoire de Bordeaux

• Hélène Capelle : metteuse en scène /comédienne

• Boubacar Cisse : Chorégraphe / danseur

• Ambroise Prince : Réalisateur

Carré des Jalles Place de la République, Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

