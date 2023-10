Salon du Bien-être Carré des Docks Le Havre, 29 mars 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le bien-être un concept inné à la base. Comme le disait Socrate : « Chaque homme à 30 ans doit être son propre médecin » Simple et efficace comme devise, mais la vie moderne nous fait oublier notre moi personnel, nous prenons soin trop souvent de nos obligations au détriment de nous-même. Depuis de nombreuses années maintenant, le bien-être de la personne redevient un élément essentiel de notre vie : manger des produits naturels ou bio, se relaxer, se faire masser, se faire accompagner par un thérapeute dans les moments difficiles, arrêter le tabac sous hypnose, consulter un diététicien pour faire un régime, faire du yoga, voir un ostéopathe en cas de douleurs mécaniques, voir un voyant ou un médium pour éclairer notre chemin de vie, peut- importe la ou les méthodes choisies si cela nous libère de nos douleurs physiques et mentales. Il est souvent aisé de résoudre nos problèmes par des moyens naturels avant que de tomber malade. Soyons donc à l’écoute de notre esprit et de notre corps de façon préventive.

Venez à la rencontre de nombreux professionnels et vous relaxer en participant à de nombreuses conférences.

Date : Du Vendredi 29 au Dimanche 31 mars 2024

Horaires : Vendredi : 11h-19h / Samedi et Dimanche de 10h à 19h sans interruption.

Lieu : Hall 3 – Carré des Docks

Tarifs : Prix d’entrée – 3€ en vente au guichet / moyens de paiements acceptés : chèques, espèces.

Vendredi 2024-03-29 fin : 2024-03-31 . .

Carré des Docks Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Wellness is an innate concept. As Socrates said: « Every man at 30 should be his own physician ». A simple and effective motto, but modern life has made us forget our personal selves, and we too often take care of our obligations to the detriment of ourselves. For many years now, personal well-being has once again become an essential part of our lives: eating natural or organic products, relaxing, getting a massage, being accompanied by a therapist in difficult moments, quitting smoking under hypnosis, consulting a dietician to go on a diet, doing yoga, seeing an osteopath in case of mechanical pain, seeing a clairvoyant or a medium to shed light on our life path, whatever method(s) we choose if it frees us from our physical and mental pain. It’s often easy to solve our problems by natural means before we fall ill. So let?s listen to our mind and body as a preventive measure.

Come and meet many professionals and relax by taking part in numerous conferences.

Date: Friday March 29 to Sunday March 31, 2024

Times: Friday: 11am-7pm / Saturday and Sunday from 10am to 7pm non-stop.

Location: Hall 3 ? Carré des Docks

Prices : Admission fee – 3? on sale at the ticket office / means of payment accepted: cheques, cash

El bienestar es un concepto innato. Como decía Sócrates: « A los 30 años, cada hombre debería ser su propio médico ». Es un lema sencillo y eficaz, pero la vida moderna nos ha hecho olvidar nuestro yo personal, y con demasiada frecuencia nos ocupamos de nuestras obligaciones en detrimento de nosotros mismos. Desde hace muchos años, el bienestar personal ha vuelto a ser una parte esencial de nuestras vidas: comer productos naturales o ecológicos, relajarse, darse un masaje, estar acompañado por un terapeuta en los momentos difíciles, dejar de fumar bajo hipnosis, consultar a un dietista para ponerse a dieta, hacer yoga, acudir a un osteópata para los dolores mecánicos, acudir a un clarividente o médium para arrojar luz sobre nuestro camino vital, sea cual sea el método o métodos que elijamos siempre que nos liberen de nuestro dolor físico y mental. A menudo es fácil resolver nuestros problemas por medios naturales antes de caer enfermos. Así que escuchemos a nuestra mente y a nuestro cuerpo como medida preventiva.

Venga a conocer a muchos profesionales y relájese participando en numerosas conferencias.

Fecha: Del viernes 29 al domingo 31 de marzo de 2024

Horario: Viernes: de 11.00 a 19.00 h / Sábado y domingo de 10.00 a 19.00 h ininterrumpidamente.

Lugar: Pabellón 3 ? Carré des Docks

Entrada : Entrada – 3? a la venta en taquilla / medios de pago aceptados: cheques, efectivo

Wohlbefinden ein angeborenes Konzept von Grund auf. Wie Sokrates schon sagte: « Jeder Mensch mit 30 Jahren muss sein eigener Arzt sein ». Ein einfaches und wirksames Motto, aber das moderne Leben lässt uns unser persönliches Ich vergessen, wir kümmern uns zu oft um unsere Verpflichtungen auf Kosten unserer selbst. Seit vielen Jahren wird das persönliche Wohlbefinden wieder zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Lebens: natürliche oder biologische Produkte essen, sich entspannen, sich massieren lassen, sich in schwierigen Zeiten von einem Therapeuten begleiten lassen, unter Hypnose mit dem Rauchen aufhören, einen Ernährungsberater aufsuchen, um eine Diät zu machen, Yoga machen, bei mechanischen Schmerzen einen Osteopathen aufsuchen, einen Hellseher oder ein Medium aufsuchen, um unseren Lebensweg zu beleuchten, egal welche Methode(n) wir wählen, wenn wir dadurch von unseren körperlichen und geistigen Schmerzen befreit werden. Oft können wir unsere Probleme mit natürlichen Mitteln lösen, bevor wir krank werden. Wir sollten also vorbeugend auf unseren Geist und unseren Körper hören.

Lernen Sie viele Fachleute kennen und entspannen Sie sich bei den zahlreichen Vorträgen.

Datum: Freitag, 29. bis Sonntag, 31. März 2024

Öffnungszeiten: Freitag: 11:00-19:00 Uhr / Samstag und Sonntag: 10:00-19:00 Uhr ohne Unterbrechung.

Veranstaltungsort: Halle 3 ? Carré des Docks (Hafenviertel)

Eintrittspreise: Eintrittspreis – 3? an der Kasse / akzeptierte Zahlungsmittel: Schecks, Bargeld

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche