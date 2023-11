Salon Maison & Jardin Carré des Docks Le Havre, 22 mars 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La première édition du Salon Maison & Jardin du Havre se déroulera au Carré des Docks du 22 au 24 mars 2024. Ce salon mettra en avant de nombreux spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’équipement, de l’aménagement intérieur mais aussi extérieur avec un espace entièrement dédié au jardin.

Rendez-vous au Carré des Docks. du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars de 10h à 19h.

Vendredi 2024-03-22 10:00:00 fin : 2024-03-24 19:00:00. .

Carré des Docks Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The first edition of the Salon Maison & Jardin du Havre will take place at the Carré des Docks from March 22 to 24, 2024. The show will feature numerous specialists in construction, renovation, equipment, interior and exterior design, with an area entirely dedicated to gardening.

See you at Carré des Docks. Friday March 22 to Sunday March 24, 10am to 7pm

La primera edición del Salon Maison & Jardin du Havre se celebrará en el Carré des Docks del 22 al 24 de marzo de 2024. El salón contará con una amplia gama de especialistas en construcción, renovación, equipamiento y acondicionamiento interior y exterior, con un espacio dedicado íntegramente a los jardines.

Acérquese al Carré des Docks del viernes 22 de marzo al domingo 24 de marzo de 10.00 a 19.00 h

Die erste Ausgabe der Messe Maison & Jardin in Le Havre findet vom 22. bis 24. März 2024 im Carré des Docks statt. Auf dieser Messe werden zahlreiche Spezialisten aus den Bereichen Bau, Renovierung, Ausstattung, Innen- und Außeneinrichtung mit einem Bereich, der ganz dem Garten gewidmet ist, vertreten sein.

Treffpunkt: Carré des Docks. Freitag, 22. März bis Sonntag, 24. März von 10 bis 19 Uhr

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche