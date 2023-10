Salon du chiot Carré des Docks Le Havre, 18 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Un événement organisé par Events’com pour les passionnés du monde animalier qui pourront découvrir sans modération et durant deux jours pleins, le monde merveilleux des chiots.

Les professionnels du secteur animalier sélectionnés, vous permettront de passer un agréable moment de partage, de convivialité et de vous accompagner dans vos recherches concernant nos amis à quatre pattes, en vous proposant notamment une grande diversité de races de chiots et de chatons, d’accessoires, de conseils et de spécialistes. Avant l’ouverture du salon, un contrôle est réalisé par un vétérinaire de la région pour s’assurer de la bonne santé des animaux présentés.

Par respect des directives de la direction des services vétérinaires du département, les animaux des visiteurs ne seront pas admis.

Date : Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023

Horaires : De 10h à 18h30 sans interruption

Lieu : Hall 1 – Carré des Docks

Tarifs :

– Moins de 3 ans : Gratuit

– A partir de 3 ans jusqu’à 10 ans : 3€

– A partir de 11 ans : 7€

Billetteries disponibles uniquement sur place. / moyens de paiements acceptés : chèques, espèces et CB.

Site internet : https://www.salon-du-chiot.com/.

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. .

Carré des Docks Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



An event organized by Events?com for animal lovers, who can discover the wonderful world of puppies without moderation over two full days.

Selected professionals from the pet industry will be on hand to help you spend a pleasant moment of sharing and conviviality, and to assist you in your search for our four-legged friends, offering you a wide range of puppy and kitten breeds, accessories, advice and specialists. Before the show opens, a check is carried out by a local veterinarian to ensure the good health of the animals on display.

In compliance with the directives of the local veterinary services, visitors’ animals will not be admitted.

Date: Saturday, November 18 and Sunday, November 19, 2023

Times: 10 a.m. to 6:30 p.m. non-stop

Venue: Hall 1 ? Carré des Docks

Admission :

– Under 3: Free

– From 3 to 10 years: 3?

– From 11 years old: 7?

Tickets available on site only / means of payment accepted: checks, cash and credit card.

Website: https://www.salon-du-chiot.com/

Un evento organizado por Events?com para los amantes de los animales, que podrán descubrir el maravilloso mundo de los cachorros sin moderación durante dos días completos.

Los profesionales seleccionados del sector animal estarán a su disposición para ayudarle a pasar un agradable momento de convivencia y compartir, y para ayudarle en su búsqueda de nuestros amigos de cuatro patas, ofreciéndole una amplia gama de razas de cachorros y gatitos, accesorios, consejos y especialistas. Antes de la apertura del salón, un veterinario local efectúa un control para garantizar el buen estado de salud de los animales expuestos.

En cumplimiento de las directrices de los servicios veterinarios departamentales, no se admitirán animales de los visitantes.

Fecha: sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2023

Horario: de 10.00 a 18.30 h ininterrumpidamente

Lugar: Pabellón 1 ? Carré des Docks

Entrada

– Menores de 3 años: Gratis

– De 3 a 10 años: 3?

– A partir de 11 años: 7?

Entradas disponibles únicamente in situ / medios de pago aceptados: cheques, efectivo y tarjeta de crédito.

Página web: https://www.salon-du-chiot.com/

Eine von Events?com organisierte Veranstaltung für Tierliebhaber, die zwei volle Tage lang die wunderbare Welt der Welpen ohne Mäßigung entdecken können.

Die ausgewählten Fachleute aus dem Tierbereich bieten Ihnen einen angenehmen Moment des Austauschs, der Geselligkeit und der Unterstützung bei der Suche nach unseren vierbeinigen Freunden, indem sie Ihnen eine große Vielfalt an Welpen- und Kätzchenrassen, Zubehör, Ratschlägen und Fachleuten anbieten. Vor der Eröffnung der Messe wird die Gesundheit der ausgestellten Tiere von einem Tierarzt aus der Region überprüft.

Gemäß den Richtlinien der Veterinärbehörde des Departements werden keine Tiere von Besuchern zugelassen.

Datum: Samstag, 18. und Sonntag, 19. November 2023

Uhrzeit: Von 10.00 bis 18.30 Uhr ohne Unterbrechung

Veranstaltungsort: Halle 1 ? Carré des Docks

Eintrittspreise:

– Unter 3 Jahren: Kostenlos

– Ab 3 Jahren bis 10 Jahren: 3?

– Ab 11 Jahren: 7?

Tickets nur vor Ort erhältlich / Akzeptierte Zahlungsmittel: Schecks, Bargeld und Kreditkarte.

Website: https://www.salon-du-chiot.com/

