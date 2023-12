LES FRANGLAISES CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre, 12 avril 2024, Le Havre.

Les Franglaises, c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit !Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs !

Tarif : 35.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre