MAXIME LE FORESTIER CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre, 17 février 2024, Le Havre.

MAXIME LE FORESTIEREN CONCERT2023 • 2024En parallèle de sa tournée en hommage à Georges Brassens, il revisitera également son répertoire lors d’une tournée dédiée cette fois-ci à l’ensemble de son répertoire depuis son premier album jusqu’à son dernier en date, « Paraître ou ne pas être », sorti en juin 2019. Plus de 50 ans de carrière qu’il retracera sur scène au travers de ses plus grandssuccès : « Mon frère », « Éducation sentimentale », « San Francisco », ou encore « Né quelque part ». Ses plus belles chansons enregistrées en public sont à retrouver dans le double album « On a fini par trouver une date » disponible depuis le 25 novembre dernier.

Tarif : 32.90 – 47.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76