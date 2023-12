LA ZARRA CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre Catégorie d’Évènement: Le Havre LA ZARRA CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre, 20 janvier 2024, Le Havre. La voix de La Zarra est un théâtre, un cabaret en pleine représentation au coeur d’une tempête émotionnelle.Auteure, compositrice & interprète d’origine Canadienne, La Zarra mélange les genres, efface les époques et esquisse un nouveau chemin où les clichés implosent pour finalement disparaître.Quelques mois après la sortie de l’énorme tube « , La Zarra continue son ascension.Elle représentera la France à l’occasion de la 67ème édition de l’Eurovision qui se tiendra le 13 mai prochain, au Royaume-Uni à Liverpool, avec le titre « Évidemment ».

Tarif : 30.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00 Réservez votre billet ici CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre Détails Catégorie d’Évènement: Le Havre Autres Code postal 76600 Lieu CARRE DES DOCKS - LE HAVRE NORMANDIE Adresse QUAI DE LA REUNION Ville Le Havre Departement 76 Lieu Ville CARRE DES DOCKS - LE HAVRE NORMANDIE Le Havre Latitude 49.487696 Longitude 0.127618 latitude longitude 49.487696;0.127618

CARRE DES DOCKS - LE HAVRE NORMANDIE Le Havre 76 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/