Exposition – Matière sensible 10 juin – 2 juillet Carré des arts

Une fois n’est pas coutume, le Carré des Arts fête la fin de l’année, en couleurs, en musiques et en spectacles ! Au programme de ce mois de juin, de nombreux temps forts pour les élèves, leurs familles et les professeurs d’enseignement artistique qui clôtureront l’année en fanfare avec des portes ouvertes, des concerts et des expositions !

Comment traduire une force, une énergie dans la matière inerte ? Les sculpteurs questionnent ainsi cette notion et donnent à voir une interprétation de l’exaltation vitale des matières et des formes, transcendée par la vision des artistes. Cette exposition réunira les travaux des adhérents des ateliers de sculpture, enfants et adultes.

Le Vernissage aura lieu le 9 juin à 19h

Votre exposition sera présente du 10 juin au 2 juillet dans les Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville

Entrée Libre du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Programme de votre exposition :

Vendredi 16 juin à 20h30 à L’Eglise Notre-Dame de Beauregard : Oratorio de R. Galliano – Cantante 4 de Bach – Messe base de Fauré. Avec le chœur du Roulebois de Nogent le Roi, le Grand Chœur et la Chorale jeunes du Carré des Arts

Accompagnés par l’Ochestre Ars Prima Musica dirigé par Bruno Bourrier – Tarif : Adultes 12 €, Adhérents du Carré des Arts 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans – Réservation : secretariat@carredesarts.org ou au 01 39 69 80 51

Samedi 24 juin à 15h30 dans l’auditorium du Carré des Arts : Concert de 3 pianistes du cours de Marie-Michèle Banaletti Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Mercredi 14 juin à 19h00 dans l’auditorium du Carré des Arts : Spectacle de fin d’année de la classe d’Art dramatique de Philippe Chauvin avec les élèves de 6ème/5ème et 4ème/3ème – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 21 juin : Le Carré des Arts fête aussi la musique ! Rendez-vous dans la cour du Carré des Arts à partir de 17h – Entrée libre

Vendredi 23 juin à 20h au Théâtre de La Celle Saint-Cloud : Spectacle de fin d’année avec les classes lycée et adultes d’art dramatique de Philippe Chauvin, en partenariat avec le Conservatoire Maurepas – Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Carré des arts 6 rue Yves Levallois La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France secretariat@carredesarts.org 01 39 69 80 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

sculpture artiste