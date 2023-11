Rencontre avec l’artiste Fermla et performance live Carré d’Artistes Versailles, 9 décembre 2023, Versailles.

Rencontre avec l’artiste Fermla et performance live Samedi 9 décembre, 10h00 Carré d’Artistes

Juste avant les fêtes de fin d’année, venez découvrir l’univers de Fermla. Durant cette journée, l’artiste créera une œuvre en direct. Vous pourrez échanger avec lui et aussi faire dédicacer vos œuvres.

Ce jeune artiste a découvert le grafitti dans les années 2000 et a démarré sur les murs de sa ville happé par la sensation de liberté et d’adrénaline que lui procurait cette pratique. Petit à petit en parallèle de ses activités, il s’ouvre à de nouvelles formes de support ainsi qu’à de nouvelles techniques. C’est en puisant son inspiration dans les années 80-90, mais également auprès de la culture populaire, que le graffeur crée des œuvres colorées et tape à l’œil. Ses toiles mélangent ainsi graffiti et références de la pop culture telles que des personnages de dessin animé ou de bandes dessinées.

Carré d’Artistes 7, rue Ducis – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 01 62 82 »}, {« type »: « email », « value »: « versailles@carredartistes.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

