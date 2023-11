Rencontre avec le peintre Jérôme Guillet et performance live Carré d’Artistes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Rencontre avec le peintre Jérôme Guillet et performance live Carré d’Artistes Versailles, 18 novembre 2023, Versailles. Rencontre avec le peintre Jérôme Guillet et performance live Samedi 18 novembre, 10h00 Carré d’Artistes Entrée libre Pendant une journée entière vous pourrez découvrir le travail de Jérôme Guillet, échanger avec l’artiste et aussi faire dédicacer vos oeuvres.

Qu’il s’agisse de son thème urbain, avec les lignes de fuite très marquées, ou de ses paysages marins avec les étendues d’eau infinies, le regard du spectateur est emporté comme à travers une fenêtre ouverte sur un univers poétique et vivant. Il utilise plusieurs types de contrastes: le fondu flou en arrière plan opposant un premier plan net, le clair obscur, et celui des petites touches de couleurs complémentaires qui en plus de faire vibrer l’œuvre viennent ajouter un peu de matière sur la surface lisse de la toile. Les reflets, très présents dans toutes ses œuvres confèrent une force d’attractivité remarquable. Le travail de Jérôme Guillet est orienté vers sa quête d’émotion. Chaque oeuvre est une invitation à la rêverie. Carré d’Artistes 7, rue Ducis – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 01 62 82 »}, {« type »: « email », « value »: « versailles@carredartistes.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Carré d'Artistes Adresse 7, rue Ducis - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines latitude longitude 48.806603;2.13101

