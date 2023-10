Cet évènement est passé La médiation selon la classe préparatoire aux grandes écoles Arts et Design du lycée Hemingway. Carré d’art – musée d’art contemporain Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes La médiation selon la classe préparatoire aux grandes écoles Arts et Design du lycée Hemingway. Carré d’art – musée d’art contemporain Nîmes, 13 mai 2023, Nîmes. La médiation selon la classe préparatoire aux grandes écoles Arts et Design du lycée Hemingway. Samedi 13 mai, 20h00 Carré d’art – musée d’art contemporain Les élèves de CPGE1 de Hemingway ont découvert les expositions, les missions de médiation ainsi que les outils de médiation sur une collaboration tout au long de l’année. Ils ont réalisé une quinzaine de vidéos sur les oeuvres de la collection. Ils ont aussi construit des jeux de médiation à partir de la collection.

Présentation de vidéos Reels Instagram dans les salles d’exposition, 20h-minuit.

Carré d'art – musée d'art contemporain Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, Gard, Occitanie, France

Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d'art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres.

