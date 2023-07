Formes minimales, un atelier collaboratif Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Formes minimales, un atelier collaboratif

Carré d'Art – Musée d'Art Contemporain de Nîmes
Nîmes, 16 septembre 2023

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, participez à des ateliers collaboratifs dans les salles du musée. Appliquez les procédés et le vocabulaire plastique des artistes de l'art minimal pour créer une œuvre collaborative et éducative.

Carré d'Art – Musée d'Art Contemporain de Nîmes
Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes
Nîmes
Gard
Occitanie

04 66 76 35 70
https://www.carreartmusee.com/

Le Carré d'Art a été construit par l'architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d'art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant.

Bus de ville. Parking place d'Assas.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

