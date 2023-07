La mélodie des choses Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

La mélodie des choses 16 et 17 septembre Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Gratuit. Entrée libre. Les visites de l’exposition sont organisées toutes les heures, de 10h30 à 17h30. Pour plus de détails, veuillez vous renseigner sur place.

Découvrez cette présentation exceptionnelle qui vous permettra de (re)découvrir un large éventail d’œuvres, allant des mouvements artistiques apparus dans les années 1960, jusqu’aux propositions les plus contemporaines. Vous pourrez également admirer des peintures françaises et allemandes des années 80 ainsi que des œuvres d’artistes singuliers. Le parcours, proposé sur les deux étages du musée, offre une approche plus ou moins chronologique.

Cette exposition met en lumière le dialogue perpétuel entre figuration et abstraction, ainsi que la place du récit dans la création d’images et de représentations du monde. Elle souligne également la diversité des médiums utilisés au cours des dernières décennies, tels que la peinture, l’assemblage, l’installation, la vidéo et la performance. Ces œuvres offrent de nouvelles relations esthétiques et sensibles avec le monde qui nous entoure.

La sélection présentée sera complétée par trois artistes de différentes générations liés à l’histoire du musée : Tarik Kiswanson, Suzanne Lafont et Walid Raad.

Walid Raad, qui a déjà exposé à Carré d’Art en 2014 et à la chapelle des jésuites en 2021, présente ici un ensemble de cinq œuvres issues de la collection. Invité à poser un regard sur la collection, il a créé une nouvelle installation qui fait écho à l’histoire du musée, entre fiction et réalité.

Tarik Kiswanson a également été présent à Carré d’Art avec l’exposition « Mirrorbody », sa première exposition monographique dans une institution française. Plusieurs de ses œuvres font partie de la collection.

Les dernières salles du musée mettent en avant certains axes récemment donnés à la collection, liés à la présence des corps, au mouvement, à l’identité, à la mémoire et aux différentes façons d’élaborer un récit.

Suzanne Lafont, qui a été présentée à Carré d’Art lors de son exposition « Situations » en 2015, propose un travail photographique qui convoque des références au théâtre, à la performance et au cinéma. Les images qui ne sont pas disponibles pour cette présentation seront représentées sous forme d’affiches, accompagnées du titre des œuvres, du nom des artistes et d’une explication sur leur absence dans l’accrochage.

Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles, dans le cadre du Grand Arles Express. Profitez de la visite flash pour une découverte aléatoire et dynamique des œuvres par les médiateurs du musée. Ces visites flash sont proposées toutes les 30 minutes. De plus, toutes les 10 minutes, une salle spécifique ou une œuvre particulière sera mise en valeur lors d’une présentation dédiée.

Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie 04 66 76 35 70 https://www.carreartmusee.com/ Le Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant. Bus de ville. Parking place d’Assas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Ville de Nîmes