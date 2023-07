Découvrez l’univers artistique de Martine Syms Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Découvrez l’univers artistique de Martine Syms 16 et 17 septembre Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Gratuit. Entrée libre. Les visites flash sont disponibles toutes les heures, de 10h30 à 17h30. Pour plus de détails, veuillez vous renseigner sur place.

Découvrez l’univers artistique de Martine Syms, une artiste qui utilise principalement la vidéo, notamment sous forme de formats courts, pour explorer la représentation des corps noirs dans la culture visuelle contemporaine.

Dans son œuvre intitulée « Ugly Plymouths », Martine Syms poursuit son exploration de la performance, de la narration et des différentes modalités de production d’images. À travers des scènes de plage et des activités du quotidien, soulignées par des dialogues entre trois personnages invisibles, elle met en lumière la ville de Los Angeles en tant que site et situation. Cette installation propose en quelque sorte un portrait de Los Angeles à l’ère digitale.

L’exposition de Martine Syms fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles, dans le cadre du Grand Arles Express, offrant ainsi une occasion unique de découvrir son travail au sein du Carré d’Art.

Profitez de la visite flash proposée par les médiatrices de Carré d’Art pour explorer de manière aléatoire et dynamique les œuvres de l’exposition. Ces visites flash sont organisées toutes les 30 minutes et vous permettront d’appréhender les différentes dimensions de l’art de Martine Syms.

De plus, toutes les 10 minutes, une salle ou une œuvre spécifique sera mise en valeur lors d’une présentation dédiée. Vous aurez ainsi l’opportunité de plonger plus en profondeur dans certains aspects de l’exposition.

Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie 04 66 76 35 70 https://www.carreartmusee.com/ Le Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant. Bus de ville. Parking place d’Assas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Ville de Nîmes