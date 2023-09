Hamon Martin Quintet Carré d’argent Pontchâteau, 4 mai 2024, Pontchâteau.

Hamon Martin Quintet Samedi 4 mai 2024, 20h30 Carré d’argent de 5 à 10€

Voici plus de vingt ans que les amoureux des musiques bretonnes et des fest-noz se laissent surprendre par l’inventivité du Hamon-Martin Quintet. Sur un rond de Loudéac, une scottish ou une ridée, la voix ample et habitée de Mathieu Hamon convoque poètes d’hier et d’aujourd’hui. Aux textes militants et porteurs d’espoirs répondent les envolées de l’accordéon, de la bombarde et de la flûte traversière. Entre musicalité « trad » et énergie rock, les harmonies audacieuses du cistre (sorte de grosse mandoline) et de la basse rivalisent de virtuosité. C’est avec un tout nouveau répertoire de musique à danser que le Quintet nous invite à guincher et à vibrer.

+ première partie de soirée : La Grande Roue

Carré d’argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240016101 http://www.carredargent.fr http://www.facebook.com/carreadrgent;https://www.youtube.com/user/carredargent [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 61 01 »}, {« type »: « email », « value »: « billetteriecap@pontchateau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.carredargent.fr/agenda/crossborder-blues/ »}] Théâtre de la Ville de Pont-Château (44)

