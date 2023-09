Je suis tigre Carré d’argent Pontchâteau, 20 avril 2024, Pontchâteau.

Je suis tigre Samedi 20 avril 2024, 11h00 Carré d’argent de 5 à 10€

Hichem a parcouru des milliers de kilomètres pour fuir la guerre. C’est à l’école, avec Marie devenue son amie, qu’il reprend doucement goût à la vie. Sur scène, une immense fresque colorée se dessine par le jeu de deux danseurs acrobates aux mouvements virtuoses. Sublimé par ces illustrations et une bande son narrative, le passé d’Hichem se dévoile petit à petit. Du sujet délicat de l’exil et de la tolérance, Je suis tigre balaie les préjugés avec une simplicité qui nous invite, adultes comme enfants, à jouer et vivre ensemble.

Carré d'argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

pontchateau Pont-Château

Marc Ginot